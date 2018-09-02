В новую школу в «Салават Купере» набрали сразу 10 первых классов

В казанском ЖК "Салават Купере" в этом году в новую школу набрали сразу 10 первых классов, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

- 1-й"З", 1-й„К“ — такого в Казани мы давно не помним! Это нас ждет в ближайшие годы, и это очередной вызов, который ставит перед нами жизнь, - отметил чиновник.

Школа на 1224 учащихся была укомплектована практически полностью.

Напомним, сейчас также ведется строительство еще двух школ, которые планируется открыть к началу следующего учебного года - в ЖК «Весна» и по улице Р. Гареева.