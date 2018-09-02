В Казани на плавку снега в этом году потратят 40 млн рублей

В Казани до конца года собираются потратить 39,9 млн рублей на утилизацию снега на снегоплавильных пунктах, такие данные содержатся в опубликованном тендере. Услуги оплатят из бюджета Казани.

Работы необходимо выполнять с 15 октября по 31 декабря, с территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов убрали 40,5 тысячи тонн снега за 5,3 млн рублей, в Вахитовском и Приволжском районах – 136,4 тысячи тонн почти за 18 млн рублей, в Кировском и Московском районах – 60,6 тысячи тонн за 8 млн рублей, в Советском районе – 59 тысяч тонн за 7,8 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 сентября. Победитель станет известен 20 сентября.

Напомним, ранее ProKazan.ru опубликовал фоторепортаж со снегоплавильной станции.