Банковские гарантии Ак Барс Банка стали доступны клиентам системы «Держава Онлайн»

С 3 сентября 2018 года Ак Барс Банк предлагает клиентам системы банковские гарантии для обеспечения заявки на участие в конкурсе/аукционе и обеспечения исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Максимальная сумма гарантии — 100 млн рублей, максимальный срок действия гарантии — 1 800 дней.

«Переход Ак Барс Банка на использование системы „Держава-Онлайн“ позволит увеличить объем и количество выданных банком гарантий на исполнение госконтрактов и долю присутствия Ак Барс Банка в сегменте госзаказа. В итоге это будет способствовать обеспечению доступа, в первую очередь, малого и среднего бизнеса к госзакупкам», — комментирует Роман Лесохин, директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.

Информационно-аналитическая система «Держава Онлайн» — это дистанционный сервис предоставления комплекса финансовых продуктов, сочетающий безопасность передаваемой информации и высокую скорость обслуживания, не требующий посещения банка и дополнительных расходов.

*Текст материала предоставлен партнером