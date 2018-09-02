В Казани парень несколько месяцев насиловал девочку, угрожая убить ее мать: его осудили

В Казани осудили 28-летнего парня, который с марта по июль 2017 года насиловал 15-летнюю дочь своей знакомой, угрожая расправой в отношении ее матери. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Татарстана.

В течение всех этих месяцев подсудимый периодически оставался ночевать в квартире знакомой своих родителей, где и насиловал ее дочь. Всего доказано, что он 5 раз насиловал девочку.

- 12 сентября 2017 года подсудимый, применив насилие, против воли и согласия хозяйки, проник в указанную квартиру, - отметили в прокуратуре.

Было возбуждено дело по статьям "изнасилование", "нарушение неприкосновенности жилища", свою вину подсудимый не признал. Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.