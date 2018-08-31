На перекрестке улиц Чуйкова-Мусина «Газель» протаранила Hyundai и врезалась в столб

По словам водителя «Газели», он пытался проскочить на желтый сигнал светофора

Жесткое столкновение двух машин произошло накануне вечером на пересечении улиц Чуйкова и Мусина. Внедорожник Hyundai, под управлением девушки, при совершении маневра, оказался на пути грузовой «Газели». В результате сильнейшего удара «Газель» потеряла управление, налетела на металлическое ограждение, а затем еще и снесла столб, сообщает tatarstan24.

По рассказу водителя «Газели», он пытался завершить проезд перекрестка, двигаясь еще на желтый сигнал светофора. Мужчина признается, что не обратил внимание на приближение автомобиля Hyundai, который сворачивал на улицу Мусина, а потому не успел даже сбросить скорость. В итоге сила удара оказалась такой, что кабина «Газели» оказалась полностью деформированной, а из кузова даже выпал перевозимый груз.