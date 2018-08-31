В первый день осени в Казани ожидается гроза и шквалистый ветер

Сегодня, 1 сентября, в Казани ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Дневная температура воздуха составит 23-25 градусов, ночью опустится до 13°. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-восточный умеренный, во время грозы порывистый, до 15-18 м/с. МЧС Татарстана просит жителей Казани сохранять бдительность в период непогоды.