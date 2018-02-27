В Интернет «утекли» изображения новых айфонов, которые презентуют только 12 сентября

Портал 9to5Mac опубликовало фотографии новых моделей айфонов и часов Apple Watch, которые, предположительно, Apple покажет на мероприятии 12 сентября. Откуда они взялись, журналисты не уточняют.

На фотографии с новыми телефонами видно сразу две модели: 9to5Mac утверждает, что оба они будут называться iPhone XS. Один из них будет с экраном диагональю 5,8 дюйма (как iPhone X), другой больше — 6,5 дюйма.

На фотографии оба телефона изображены в корпусе золотистого цвета, которого нет у iPhone X. 9to5Mac полагает, что обновленные модели поступят в продажу до конца сентября 2018 года.