Казанца отправили на 1,5 года в колонию строгого режима за кражу небольшого телевизора

В июне 2018 года, когда вся страна "прилипла" к телеэкранам, следя за матчами ЧМ-2018 по футболу, 35-летний казанец решился на гадкий поступок. Он забрался в квартиру к одному из горожан и украл телевизор. Вора задержали.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ, мужчина полностью признал свою вину и просил вынести ему приговор без судебного разбирательства. Суд признал его виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.

В итоге за телевизор стоимостью 10 тысяч рублей казанца приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии строго режима. Отягчающим обстоятельством, видимо, стало то, что мужчина уже был ранее судим.