Убийство 16-летнего парня в РТ: подозреваемого освободили от уголовной ответственности

В Нижнекамске 18-летнего Владислава Герасимова, которого подозревают в жестоком убийстве 16-летнего парня, освободили от уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба городского суда, ему назначена принудительная мера медицинского характера.

По словам отца Герасимова, его сын не виновен в убийстве.

- Мой сын не участник убийства. Он пару раз ударил бревно. Экспертиза показывает, что он ударил жесткий твердый предмет и ушел. Пару ударов сделал и ушел, - ранее заявил его отец.

Дело второго подозреваемого 22-летнего Ильдара Тимергалеева будет рассматривать Верховный суд.

Напомним, в конце ноября 2017 года десятки нижнекамцев вышли на поиски убитого парня, который отправился с друзьями отдыхать, но так и не вернулся. Спустя трое суток его нашли мертвым в лесном массиве «Корабельной рощи». По горячим следам полиция выяснила, что к гибели причастны несовершеннолетний Владислав Герасимов и 22-летний Ильдар Тимергалеев. Молодого парня убивали на протяжении нескольких часов. Одни рвали на куски, другие смотрели, третьи просто сбежали. Парня можно было спасти, если бы его друзья детства, которые в тот день были с ним в злополучной квартире, и знали о разгоревшемся конфликте, сообщили родителям, что их сын в беде. Но они предпочли молчать.