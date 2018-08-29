«Бил деревянным предметом»: в Казани сотрудников ИК-18 задержали за избиение осужденных

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело на двух оперативников ИК-18 УФСИН России по РТ. 30-летних Андрея Семенова и Ленара Гаязова подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщил накануне старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительной версии, в августе сотрудники колонии избили одного из осужденных, да так, что у того образовались множественные кровоподтеки. 27 августа оперативников, подозреваемых в насилии, задержали, но вину свою они так и не признали. Андрея Семенова и Ленара Гаязова на время следствия отправили под домашний арест.

Как позже выяснилось, это был не единственный случай. Следователи установили еще один факт избиения осужденных. По их версии, в 2015 году Гаязов несколько раз ударил одного из заключенных по разным частям тела деревянным предметом. По данному факту также возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Следователи готовят обращение в суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу. Пока же идет сбор и закрепление полученных доказательств. Расследование уголовных дел продолжается.