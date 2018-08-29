Презентация нового состава «Ак Барса»: концерт Мота и кубок в планшеты тренерам

В Казани в "Татнефть Арене" накануне прошла презентация нового состава "Ак Барса", уже традиционно - в формате большого концерта – в чаше арены была установлена сцена с широкоформатным экраном, а ледовая площадка на этот вечер стала танцполом.

Все началось на площади у "Татнефть Арены", все желающие могли проверить свои хоккейные навыки в развлекательных зоны, сфотографироваться с Кубком Гагарина и кубком чемпионов России и принять участие в конкурсах и аукционах.

Уже в самой "Татнефть Арене" на сцене выступили Мот, группа "Пицца" и Наталья Кларк.

После концерта группы Pizza стартовала церемония представления новичков клуба. Игроки и тренерский штаб команды проходили через живой коридор болельщиков прямо на ледовой площадке арены.

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов и президент ХК «Ак Барс» Наиль Маганов вручили новым игрокам команды игровые свитера, а тренерам – символические планшеты. Игроки и персонал клуба также получили медали и памятные грамоты министерства спорта РТ.