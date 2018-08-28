Казанцы выбросили в Булак красноухую черепаху и обрекли ее на смерть

Эксперт-зоолог рассказал, при каких условиях рептилия может выжить

В редакцию ProKazan.ru прислали фотографию черепахи, которую выбросили в протоку Булак. Животное было замечено со стороны Право-Булачной улицы, возле дома номер 7.

- В Булак кто-то выпустил или выкинул черепаху. Судя по ее виду, плавает она там не первый день, - написал наш читатель.

Еще одну черепаху заметили в парке Урицкого. Рептилия выбралась на берег, однако, при приближении людей, быстро вернулась в воду. Фотография "гуляет" по Интернету не первый день.



Фото выложено на Pikabu. Предположительно, снимок сделан в парке Урицкого

Зоолог: черепахи обречены на смерть

Как прокомментировал зоолог Ильдар Хайрутдинов, на фото запечатлены красноухие черепахи. Это не первый случай: животных массово продают, но мало кто знает, как их правильно содержать. И в конце-концов избавляются доступными способами.

- Если черепаху поймать и обеспечить грамотный уход, то с большой долей вероятности она может прожить еще очень долго. Но это очень пугливые животные, поймать их сложно, да и кто этим займется? У нас могли бы выжить болотные черепахи, они могут зимовать на дне водоема, если тот глубокий. Но красноухая в нашем климате обречена на смерть.

Для справки:



Обитает в мелких озерах, прудах и других водоемах с низкими, заболоченными берегами. Ведет относительно малоподвижный образ жизни. Крайне любопытна. Если черепаха сыта, она вылезает на берег и греется под солнечными лучами. Если голодна, то неспешно плавает в поисках пищи. При температуре воды ниже +18 °C черепаха становится вялой, у нее пропадает аппетит. Черепаха способна заметить опасность на расстоянии 30—40 метров, после чего молниеносно соскальзывает в воду (за что получила название «Slider»).



Для взрослой красноухой черепахи нужен аквариум на 150—200 литров. Суша должна занимать не менее четверти площади аквариума. Желательно построить идущий ото дна наклонный берег с грубой, но не царапающей поверхностью. На суше нельзя насыпать грунт (гравий) или землю, так как черепаха будет его есть. Уровень воды должен быть не менее ширины панциря черепахи, что позволит ей перевернуться, если она по какой-либо причине окажется на спине. Будет съедать все, что плавает в воде. Вода должна быть чистой и тёплой (22—28 °C), и не должна опускаться ниже 20 °C (для этого зачастую необходима установка обогревателя). Необходимо отстаивать воду.



В неволе красноухих черепах кормить нужно нежирной, желательно речной рыбой (до 3 %) с костями и потрохами, раз в неделю-две, в зависимости от частоты кормления, говяжья печень. Всё даётся в сыром виде. В рационе обязательно должны быть улитки (все: аквариумные, ахатины и древесники, из природы можно только сухопутных — всех, кроме янтарок), сверчки, кормовые тараканы, дождевые черви, аквариумные рыбки (гуппи, данио, неоны и т. д.). Также в рационе должна присутствовать растительная пища (у взрослых черепах она должна составлять половину рациона) — аквариумные растения (ряска, роголистник, пистия и т. д.), листовой салат, листья одуванчика, подорожника и т. д. В аквариуме, непосредственно в воде, вместе с черепахой должен находиться кальций. Для этих целей подойдёт минеральный камень для заточки клюва у птиц (Vitakraft Sepia).