В Зеленодольске на Дне города девушки будут гнуть метал и жонглировать шинами от КАМАза

Портал ProKazan.ru публикует программу праздника

Зеленодольск 30 августа отметит сразу три праздника: День города, День Республики Татарстан и 60-летие Зеленодольского района. ProKazan.ru публикует программу самых интересных мероприятий.

НОВЫЙ СКВЕР

В 11.00 в жилом комплексе «Акварели» откроют новый сквер, в котором высадят липы. А в 12 часов на улице Столичная начнут высаживать композиции из сосен Банкса, каштанов, рябин и различных кустарников. Акция продлится до 30 октября. Принять участие в ней сможет любой желающий – саженцы и необходимые инструменты предоставит Горзеленхоз.

НОВЫЙ МУЗЕЙ

В 13.00 в Центре творчества на улице Юности откроется обновленный Музей спорта Зеленодольска. В прежнем помещении экспонатам оказалось тесновато, теперь музей станет больше, а многие экспонаты – исторические стенды, фотографии – переведут в цифровой формат.

КОРОЛЕВА ЦВЕТОВ

В 15.00 на Театральной площади пройдет конкурс красоты и талантов «Королева цветов». Главным призом станет путевка в развлекательный парк города Сочи.

В сквере «Почетных граждан» в 16.00 обновят Доску Почета. После церемонии состоится автопробег «Дорога цветов», который завершится на стадионе «Авангард».

КЫЗЛАР-ШОУ

В 16.00 на «Авангарде» стартует спортивно-развлекательная программа, главной фишкой которой станет «Кызлар-шоу». Хрупкие девушки покажут всю свою «богатырскую» силу – будут тягать машину, перекидывать шины от КАМАЗа и перегибать металл.

САМОЕ ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ

В 17.00 на «Авангарде» начнется конкурс «Бабушкино варенье». Участники презентуют джемы и варенья из собственноручно выращенных овощей, фруктов и ягод. Зеленодольцы могут не только продегустировать лакомство, но и узнать рецепты.

Основная часть праздника начнется в 18.00 и завершится в 22 часа салютом.