Психолога из Казани обвинили в сексизме из-за теста с велосипедами

Психолог из Казани Антон Шутов создал тред о своей профессии, где рассказал о необычных методах и историях из практики, в одном из сообщений он предложил метод "Нарисуй велосипед", якобы призванный показать различие в мышлении мужчин и женщин.

и, если будет возможность, сфотографируйте и повыкладывайте сюда в комменты. вы увидите, что у девушек нет представления, что такое звёздочка, цепь, разнос педалей. ну, в общем, вы увидите очень странное представление о велосипеде. я постоянно со студентами провожу это. всё ржут. — антон шутов (@5hutov) 22 августа 2018 г.

Некоторые пользователи посчитали, что автор с предубеждением относится к способностям женщин и дает субъективную оценку присланным рисункам, назвав это сексизмом.

Сама бы я не смогла нарисовать велик адекватно, я на двухколесном даже кататься не умею и не хочу.

Но почему нельзя учитывать опыт других людей, которые не попадают под это ваше клише? — Ульяна (@moldanova_ulli) 28 августа 2018 г.

О нашумевшем: в начале курса скетчинга лектор попросила нас нарисовать велосипед. Результаты были очень разные, и лучше всех нарисовали:

- те, кто катается на нем

- те, кто умеет рисовать в принципе и почему внимателен к деталям и составляющим



Вне зависимости от пола вообще. — Sveta K (@SubwaySun) 28 августа 2018 г.

Жаль, что таких тредов от «психологов» в тви мало. Всегда важно знать, к кому ходить не стоит https://t.co/CCnQRrBqnP — Vinculum (@VincuIum) 26 августа 2018 г.

это не разница в мышлении, это разница в знаниях о строении велосипеда. я вот знаю, что такое цепь и звездочка, и нарисовать могу. только все равно рисунок выйдет говном и дело не в гендере — citizen cursed (@ncursed) 27 августа 2018 г.

Психолог через некоторое время выложил пост, в котором привел официальную позицию по данному вопросу, и отметил, что не будет поддерживать дискуссию, по его словам, задание было воспринято излишне серьезно. Он отметил, что это одна из попыток в исследовании разницы мышления между полами, при том далеко не лучшая.