Казнь сегодня: беспилотное такси, задержание экс-начальника МВД и «вор в законе»

В Иннополисе запустили беспилотное такси. В Казани оно может появиться в 2019 году

В Иннополисе сегодня запустили беспилотное такси от "Яндекса", на церемонии запуска первого в Европе подобного сервиса присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов. В Казани такое такси может появиться в следующем году, передает корреспондент ProKazan.ru.

В Казани задержали экс-начальника МВД по борьбе с оргпреступностью

В Казани задержали экс-начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ 36-летнего Ильнара Залялова, сообщили ProKazan.ru в Следственном комитете.

Предварительно, в 2014 году Залялов за покровительство получил от двух лиц деньги и стройматериалы на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Возбуждено дело по статье "получение взятки".

Полицейские вновь задержали казанского «вора в законе» Сыча

Полицейские в Подмосковье задержали находящегося в федеральном розыске казанского "вора в законе" 41-летнего Романа Сычева, известного как Сыч, это повторное задежание за последние несколько лет. Об этом сообщает "Прайм Крайм".

Сыч был остановлен на посту ГИБДД на Ярославском шоссе в минувшую пятницу. При досмотре автомобиля были обнаружены паспорт на чужое имя и большое количество героина.

Метшин прокомментировал вырубку сотен деревьев в Казани ради строительства школы

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал вырубку сотен деревьев в Советском районе, по его словам, это сделано ради школы, сказал он в эфире телепрограммы "Тема".

«Какая красота вокруг». Как преобразилось Юдино после масштабной реконструкции

Корреспондент ProKazan.ru приехал в Юдино, чтобы посмотреть, как изменился один из самых отдаленных микрорайонов Казани в преддверии 100-летия.