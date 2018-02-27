Бывший игрок «Рубина» рассказал, как его жену в Казани выставили из больницы умирать домой

Экс-игрок «Рубина» Евгений Баляйкин, выступавший за казанский клуб с 2007 по 2012 годы, рассказал историю 25-летней жены, которая 8 декабря 2017 года умерла от рака. По его словам, казанской больнице, в которой она лежала, не хотелось портить статистику, и они отправили девушку умирать домой, передает Sports.ru.

- Последняя игра сезона у нас была в Казани. Ее тогда как раз отвезли в больницу, чтобы полегче стало – поухаживали, что-то покололи. На следующее утро теща была в больнице, а я еще не понимал, мне самому ехать к ним в больницу или они домой вернутся. Я пишу теще, она говорит: «Женя, выезжай быстро». Я говорю: «Что случилось?». Она: «Можешь не успеть». Я: «В смысле?». Она: «Женя, езжай».



Сел в такси, приехал в больницу, и нас оттуда начали выгонять. Я так понял, для больницы ненормально, если там человек умирает. Она уже была при смерти и ничего не говорила, просто лежала. Мы отвезли ее домой, положили, прошло минут 30-40 – и все. На руках у меня умерла, - рассказал футболист.

Напомним, сама девушка в интервью перед смертью рассказала, что дианоз (рак груди) получила за два дня до свадьбы, и с тех пор отчаянно боролась за жизнь.

- Помню, как в Казани, когда я пришла на операцию, меня поставили перед фактом: мест нет. А мы уже настроились, оформили документы… В итоге решили откупить палату. Только потом я узнала, что в этих палатах почти всегда лежали девушки, которые делали в этом же онкологическом центре пластику груди. И вот представьте, захожу я в комнату, все мысли о болезни, а в это время с кровати встает девушка и спрашивает: «Ты тоже на пластику? На мое место ложишься? Поможешь сумку отнести, а то после операции мне нельзя поднимать тяжелое, а тебя же еще не оперировали…». Тогда я в первый раз остро почувствовала, что здоровый человек никогда не поймет того, кто болеет. И какая же хрупкая эта грань – между больными и здоровыми. И как же быстро ее можно перейти, - рассказывала девушка.