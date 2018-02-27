Премьер-министр РТ о выкупе квартир в Мергасовском доме: стоимость была бы отрицательной

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня на брифинге в Кабинете министров прокомментировал возможный выкуп квартир у жителей Мергасовсого дома в центре Казани, по его словам, в таком случае стоимость квадратного метра была бы отрицательной.

- Жители Мергасовского дома не могут жаловаться на то, что мы их в чем-то обделили, кроме местоположения. Но нужно понимать, что этот дом – объект культурного наследия, его сносить, как остальные дома нельзя. Его нужно реставрировать ... Если посчитать цены на реставрацию, а собственник несет бремя по содержанию своего имущества, стоимость квадратного метра там была бы отрицательной, если бы мы пошли на выкуп, - заметил премьер.

По словам Песошина, жителям дома предложили переехать в ЖК "Салават Купере" или в дома по улице Гафури, но те отказались.

Кстати



«Мергасовский» дом построен в 1928 году. Изначально он был построен для чекистов. В 1791 году на месте дома был организован первый профессиональный русский театр Казани. Дом является памятником культурного наследия республики Татарстан.