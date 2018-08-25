В казанской колонии нашли повешенным заключенного, сидевшего за невыплату алиментов

В Казани в колонии №19 нашли повешенным на кровати 42-летнего жителя Атнинского района, осужденного на 2 месяца колонии за невыплату алиментов. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Мужчина был осужден Атнинским судом в июне этого года по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"), отбывать срок в 2 месяца заключения он начал в августе.

- Днем 22 августа мужчина был найден повешенным на ремне в своей кровати. По данному факту ведется проверка, - сообщили ProKazan.ru.