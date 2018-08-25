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В Казани после скандала с «тузиком» судья Арбитражного суда покинул совет судей Татарстана

В Казани после скандала с "тузиком" судья Арбитражного суда покинул совет судей Татарстана
16+
Фото: http://tatarstan.ru/

Судья Арбитражного суда Татарстана Андрей Горинов покинул совет судей РТ по собственному желанию, говорится на сайте Верховного суда РТ.

На место Горинова выдвинули кандидатуру зампреда Арбитражного суда Любови Кочемасовой, совет единогласно утвердил кандидата в качестве нового члена совета судей.

Ранее сообщалось, что Горинов был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. По неофициальным данным, в ходе суда в мае этого года между двумя компаниями он стал с одной стороны давать советы стороне ответчика — какие документы принести и как их оформить, чтобы выиграть суд, а с другой — грозиться стороне истца цитатой из кинофильма.

- Прямо разорву как тузик грелку, на основании этого решения, - цитирует "Реальное время" его слова.

Тем самым он предвосхитил постановление решения, то есть нарушил тайну совещательной комнаты.

N. Vildanov, 27.08.2018, 16:59
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин27 августа 2018, 17:09
Ещё один “красавец», когда уже вы все кончитесь. Что печально, кругом такие.
0
5
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мифуна27 августа 2018, 17:37
всегда бы с...кой
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 августа 2018, 17:42
То есть судьей он остался?
Очередной владелец закона
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 августа 2018, 17:46
Такой бред. На самом деле они все чего только там не говорят.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 августа 2018, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
Ещё один “красавец», когда уже вы все кончитесь. Что печально, кругом такие.
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Ты откуда жижа булькаешь?
4
0
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Алексей27 августа 2018, 18:08
Аффтор, отчего же статья про Андрея Горинова, а на фото Максим Боровков!? К чему это? Зачем народ в заблуждение вводить?
1
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