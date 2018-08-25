В Казани после скандала с «тузиком» судья Арбитражного суда покинул совет судей Татарстана

Судья Арбитражного суда Татарстана Андрей Горинов покинул совет судей РТ по собственному желанию, говорится на сайте Верховного суда РТ.

На место Горинова выдвинули кандидатуру зампреда Арбитражного суда Любови Кочемасовой, совет единогласно утвердил кандидата в качестве нового члена совета судей.

Ранее сообщалось, что Горинов был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. По неофициальным данным, в ходе суда в мае этого года между двумя компаниями он стал с одной стороны давать советы стороне ответчика — какие документы принести и как их оформить, чтобы выиграть суд, а с другой — грозиться стороне истца цитатой из кинофильма.

- Прямо разорву как тузик грелку, на основании этого решения, - цитирует "Реальное время" его слова.

Тем самым он предвосхитил постановление решения, то есть нарушил тайну совещательной комнаты.