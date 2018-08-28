В Казани резко выросло число отказов в приеме школьников в 10-й класс

В Татарстане в этом годву школы начали массово отказывать школьникам, которые хотят перейти в 10 класс, рассказал на профильном совещании в Казани глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

- Муниципальное управление образования, увлекаясь погоней за хорошими результатами, забывает, что для детей, не выбравших профиль, есть еще и универсальный учебный план. В этом году в министерство поступает большое количество обращений от родителей, в том числе и из Казани, по поводу отказа приема ребят в 10 класс, - рассказал министр.

По словам министра, школы на это не имеют права - ни "законодательного, ни морального".

Напомним, в Казани 1 сентября откроются три новые школы. Новые школы более чем на 3 тысячи мест откроются в микрорайонах "Салават Купере" и "Светлая долина", а также на улице Минская.