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В ГИБДД Казани оштрафовали попавших в соцсети водителя автобуса и пассажира иномарки

В ГИБДД Казани оштрафовали попавших в соцсети водителя автобуса и пассажира иномарки
16+
Фото: соцсети

ГИБДД Казани оштрафовали двух нарушителей ПДД по видеозаписям в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Татарстана.

Первый ролик датирован 21 августа. Пассажир иномарки высунулся из окна автомобиля во время движения. Полицейские нашли водителя и оштрафовали его.

Второй ролик опубликован 23 августа. Водитель красного автобуса 89-го маршрута ехал по встречной полосе и попал в кадр видеокамеры. Сначала полицейские установили владельца автобуса, а затем и водителя. Мужчина признался, что таким образом объезжал пробку.  В отношении водителя составили административный материал, а руководство решает вопрос, привлекать ли работника к дисциплинарной ответственности.

ГИБДД напоминает, что мониторит информацию в соцсетях и напоминает, что правила дорожного движения следует соблюдать неукоснительно.

Ольга Плешкова, 26.08.2018, 07:50
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожанин26 августа 2018, 08:46
То есть, когда это нужно ИМ, то видеозапись ЯВЛЯЕТСЯ доказательством.

А когда это нужно гражданам, то и не является вовсе!
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