В ГИБДД Казани оштрафовали попавших в соцсети водителя автобуса и пассажира иномарки

ГИБДД Казани оштрафовали двух нарушителей ПДД по видеозаписям в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Татарстана.

Первый ролик датирован 21 августа. Пассажир иномарки высунулся из окна автомобиля во время движения. Полицейские нашли водителя и оштрафовали его.

Второй ролик опубликован 23 августа. Водитель красного автобуса 89-го маршрута ехал по встречной полосе и попал в кадр видеокамеры. Сначала полицейские установили владельца автобуса, а затем и водителя. Мужчина признался, что таким образом объезжал пробку. В отношении водителя составили административный материал, а руководство решает вопрос, привлекать ли работника к дисциплинарной ответственности.

ГИБДД напоминает, что мониторит информацию в соцсетях и напоминает, что правила дорожного движения следует соблюдать неукоснительно.