Министра спорта Татарстана в подарок «прокатили» с виражами на гоночном самолете

Министра спорта Татарстана Владимира Леонова в подарок на его день рождения накануне "прокатили" на гоночном самолет Red Bull, видеозапись полета с виражами министр выложил в свое Instagram.

Отметим, Леонову исполнился 41 год.

Напомним, в Казани сегодня и завтра, 25 и 26 августа, пройдут авиагонки Red Bull Air Race, ProKazan.ru публиковал их расписание.