В Казани могут провести Всемирные игры - Олимпиаду для неолимпийских видов спорта

Власти Татарстана и города сейчас обсуждают подачу заявки

В Казани могут провести Всемирные игры - это своеобразная Олимпиада для неолимпийских видов спорта под патронажем Международного олимпийского комитета. Власти Татарстана и города сейчас обсуждают подачу заявки, передает "Бизнес Online".

Решением провести Мировые игры, возможно, объясняется проведение в Казани в последнее время целого ряда международных турниров по экзотическим видам спорта, например, Чемпионата мира по пляжному гандболу, который входит в программу Всемирных игр.

Сами игры проходят раз в 4 года, последние соревнования были проведены в 2017 году в польскому Вроцлаве, где в 31 виде спорта (27 – официальных, 4 – показательных) состязались более 3 тыс атлетов из 102 стран мира. В 2021 году Всемирные игры пройдут в американском Бирмингеме, таким образом, Казани может претендовать на проведение игр в 2025 году.

При этом Всемирные игры в Казани могут позволить воплотить руководству города другую мечту - проведение настоящих Олимпийских игр, о таком желании неоднократно заявлял мэр города Ильсур Метшин.

Всемирные игры впервые состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука.



Некоторые виды, присутствовавшие ранее на Всемирных играх, ныне представлены на Олимпиадах (триатлон, бадминтон, тхэквондо и др.). Более того, по решению МОК, принятому 12 августа 2004 года, присутствие отдельного вида спорта на Всемирных играх является одним из факторов для потенциального попадания его в программу Олимпийских игр.