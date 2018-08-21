Казань 10 лет назад: зарезанный младенец, унесенные ветром дети и убийство из-за любви

Новая рубрика портала ProKazan.ru: мы расскажем вам, о чем в 2008 году писала местная пресса и что обсуждал весь город

Дед зарезал своего внучатого племянника и вышвырнул его в подъезд

В августе 2008 года город потрясла чудовищная история. На лестничной площадке одного из домов обнаружили истекающего кровью малыша. Оказалось, после того как ребенка избили и порезали ножом, его просто вышвырнули за дверь. По подозрению в совершении этого преступления в тот же вечер был задержан 53-летний казанец, приходящийся пострадавшему двоюродным дедом. Каких-либо внятных показаний сразу он дать не смог, так как был практически невменяемым ввиду запоя.

Голого и перепачканного кровью малыша в понедельник вечером на своей лестничной площадке обнаружил житель того же подъезда.

Он сразу же обратил внимание на разбитую голову ребенка и несколько серьезных синяков и ссадин. Вызванные на место происшествия медики зафиксировали у двухлетнего мальчика два проникающих колото-резаных ранения брюшной полости, множественные ушибы и ссадины. Он сразу же был госпитализирован в Детскую клиническую республиканскую больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Как вскоре выяснили сотрудники правоохранительных органов, малыш проживал вместе со своими родителями в соседнем доме. В тот день они, уходя на работу, оставили сына у бабушки, а та, так как в ее квартире делали ремонт, передала внука своей сестре. Но той тоже было недосуг, и она оставила его под присмотром своего нигде не работающего 53-летнего мужа.

Водитель и кондуктор "маршрутки" были оштрафованы за хамство в отношении пассажира

Необычный прецедент создал в апреле 2008 года Вахитовский мировой суд Казани, оштрафовав водителя и кондуктора "маршрутки", которые нахамили пассажирке и высадили ее из автобуса. Поводом для судебного разбирательства стало поданное в Вахитовскую прокуратуру заявление.

По словам 18-летней жительницы Казани, она, как обычно, предъявила кондуктору автобуса маршрута № 67 пенсионное удостоверение и социальный проездной билет (девушка является пенсионером в связи с потерей кормильца). Но мужчину не устроили эти документы, и он потребовал показать еще и справку из Пенсионного фонда. Справки у пассажирки не оказалось.

Тогда кондуктор вместе с водителем высадили девушку из автобуса. Но та тоже оказалась не робкого десятка и отправилась прямиком в прокуратуру.

Прокурорская проверка подтвердила, что подавшая заявление девушка имеет право бесплатного проезда на всех видах городского общественного транспорта при предъявлении единого месячного социального проездного билета и пенсионного удостоверения, а кондуктор и водитель "маршрутки" самовольно нарушили законные права пассажирки, высадив ее из автобуса. В итоге оба привлечены к административной ответственности и оштрафованы мировым судьей на 200 рублей каждый.

На территории аквапарка "Ривьера" ураганный ветер снес аттракцион с детьми

В июне 2008 года на территории аквапарка “Ривьера” сильный ветер снес аттракцион “Надувной городок”, в котором находились две девочки.

Семья из четырех человек приехала в Казань из Набережных Челнов отдохнуть. В числе прочих мест отдыха гости столицы решили посетить и аквапарк “Ривьера”. Две девочки 5 и 10 лет сразу же облюбовали стоящий на территории аквапарка надувной аттракцион. Внезапно сильный порыв ветра, опрокинув около десятка пляжных зонтов (закрепленных, кстати, в бетоне), подхватил надувную конструкцию вместе с находившимися там детьми. Все это происходило на глазах стоявшего рядом отца семейства. Мужчина ухватился за край аттракциона, и даже какое-то время ему удавалось удерживать 300-килограммовую (!) конструкцию. Но в следующее мгновение аттракцион взмыл вверх, его швырнуло на душевые кабины, которые были тут же смяты, и “Надувной городок” покатился по набережной, снося столбы освещения. Мужчина, не удержавшись, упал с высоты на бетонную набережную.

Дети вылетели из аттракциона только тогда, когда он оказался на земле и еще раз перевернулся. Вскоре все трое были доставлены в НИТЦ “Восстановительная травматология и ортопедия”.

У мужчины врачи зафиксировали переломы ступней обеих ног, костей таза и позвоночника. Младшая из девочек получила черепно-мозговую травму, старшая — сотрясение головного мозга, переломы руки и ноги.

По предварительным данным, аттракцион не был закреплен надлежащим образом, хотя в его конструкции предусмотрено 15 точек для крепления. В следственном управлении добавили, что “Надувной городок” на месте удерживали только три насоса, нагнетавших в него воздух.

В Казани под колесами электропоезда погибли две школьницы

На перегоне станция Дербышки — станция Восстание в мае 2008 года произошла трагедия. Электричка шла со стороны Дербышек. Машинист заметил сидящих на рельсах детей и начал сигналить. Но девочки не ушли с путей даже тогда, когда электричка начала экстренно тормозить. По словам машиниста, одна из них все же попыталась спрыгнуть с рельсов, когда до поезда оставалось несколько метров. Но электричка задела ее по касательной и отбросила на несколько метров в сторону. Девочка скончалась в машине скорой помощи. Ее подруга погибла на месте.

По словам следователей, на путях были найдены принадлежавшие погибшим тетради со стихами.

Записи в личных дневниках школьниц и их одежда (нарочито черный цвет) свидетельствуют о том, что погибшие, возможно, являлись представительницами одной из молодежных субкультур — готов.

Именно готы придерживаются исключительно черного цвета в одежде и пропагандируют добровольный уход из жизни. В школе погибшие характеризовались только с положительной стороны. Следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и самоубийство. Основная — первая.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, девочки возвращались с прогулки. Когда они переходили пути, дорогу им преградил встречный состав. Они присели на рельсы, чтобы переждать, когда он пройдет. Из-за его шума они не услышали вовремя сигналов приближающейся электрички, которая шла по ветке, где сидели подруги.

Из-за любовных насмешек 16-летний подросток прикончил своего друга

Нелепое убийство произошло в апреле 2008 года. Все фигуранты данного дела — компания юношей и девушек 14-16 лет — живут в одном микрорайоне Казани, знакомы, как говорится, с пеленок. То, что 16-летнему парню из этой компании нравится живущая в соседнем доме девушка, ни для кого не было секретом. Только вот юная особа “не замечала” его неловких знаков внимания. Тогда юноша, стесняясь самостоятельно признаться в своих чувствах, передал знакомому, 14-летнему Артуру, личный дневник, где откровенно описал все свои чувства к обожаемой соседке. И попросил вроде как невзначай показать записи девушке.

Артур сделал все как надо. Когда компания в очередной раз собралась на берегу озера Кабан, он предложил девушке взять почитать дневник своего приятеля, “случайно” оказавшийся у него.

Только в девушке, похоже, романтика отсутствовала напрочь: то хихикая, то откровенно хохоча, она стала вслух читать сокровенные мысли своего обожателя.

Смеяться стали и другие подростки. Раздосадованный “Ромео” не придумал ничего лучшего, чем сорвать злость на “посреднике”, и принялся лупить Артура. Да так, что тот без сознания повалился на землю. Когда и через пятнадцать минут Артур не пришел в себя, “Ромео” испугался не на шутку: попытался сделать “посреднику” искусственное дыхание, бил его по щекам.

Милицию вызвал оказавшийся рядом мужчина. Согласно заключению судмедэкспертов, смерть подростка наступила в результате перелома шейных позвонков.

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