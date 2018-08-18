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5 фактов о Зеленодольске: подземные ходы, замурованные КГБ и «царская» общественная баня

5 фактов о Зеленодольске: подземные ходы, замурованные КГБ и «царская» общественная баня
16+
Ко дню рождения Зеленодольска портал ProKazan.ru рассказывает малоизвестные факты из его истории

30 августа 2018 года Зеленодольск отметит свое 86-летие. В 1865 году это было село Кабачище, затем Паратский затон (Паратск), с 1928 года - Зеленый Дол. А спустя четыре года Паратский поселок приобрел статус города.

Остановка и баня из царских рельс

Самый необычный остановочный павильон находится на улице Загородной - он сварен из рельсов, произведенных в 1902 году! Его автор - директор комбината «Междуречье» Анатолий Федоров.

Конструкцию установили в конце 60-х. Царские рельсы, скорее всего, сняли при реконструкции казанской железной дороги и нашли им новое применение. Кстати, старинный металл можно встретить и в местной бане, где он подпирает перекрытие. Здесь даже есть демидовские рельсы 1880-х годов, произведённые ещё при Александре III.

Подземные ходы под Свияжском и Раифой

О подземных ходах Казани слагают легенды, а в Зеленодольском районе они действительно существовали. Известно, что они существовали под Раифским монастырем и храмами Свияжска. Более того, они стали важной частью приключенческого романа "Тайна стоит жизни".

После прочтения рукописи в КГБ потребовали у автора заменить реальные названия населенных пунктов, а после выхода книги отдали приказ замуровать все подземные ходы. Опасались, что это привлечет толпы туристов.

Самая старая аптека в городе

Аптека №65 - старейшая в городе. До тридцатых годов прошлого века она располагалась в нижней части города, а затем переехала в центр – на этом месте сейчас находится «Дом мебели». Город рос и в 1952 аптека переехала на Татарстана, 13. А с 1962 окончательно обосновалась на Ленина, 27.

Тогда в продаже были только отечественные препараты. Самые основные – цитрамон, анальгин, жаропонижающее. Народ сильно истощал после Великой отечественной войны, поэтому в аптеки в те годы поставляли литрами рыбий жир – зеленодольцы его активно покупали для укрепления организма.

Американец, разбогатевший на зеленодольских спичках

В 1890 году в Кабачищах была построена крупная для того времени спичечная фабрика, давшая работу многим жителям села. Интересно, что фабрика была построена на средства американца Дэвида Ропса, впоследствии фантастически разбогатевшего на продаже спичек. Эта фабрика дала начало фанерному заводу.

ДК «Родина», построенный во время войны

Дворец культуры строили в 1943-44 годах, когда на фронтах Великой Отечественной гремели ожесточенные бои, а зеленодольский завод безостановочно выдавал снаряды для Красной Армии. 10 декабря 1944 года заводской Дворец культуры был торжественно открыт, но свое нынешнее название «Родина» получил лишь после Победы - в 1948 году.

Рамиль Бикмуллин, 20.08.2018, 11:42
Тэги: Топы и рейтинги, Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин20 августа 2018, 12:39
"О подземных ходах Казани слагают легенды, а в Зеленодольском районе они действительно существовали"

:-D:-D:-D

Для этого в Свияжск специально привезли психов, чтобы они по ночам ложками копали подземные ходы "на материк", в психушку на Сеченова. Вот так при Сталине издевались над политическими противниками Советской власти! 8-|
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Горожанин20 августа 2018, 13:17
В ответ на комментарий пользователя
"О подземных ходах Казани слагают легенды, а в Зеленодольском районе они действительно существовали"

:-D:-D:-D

Для этого в Свияжск специально привезли психов, чтобы они по ночам ложками копали подземные ходы "на материк", в психушку на Сеченова. Вот так при Сталине издевались над политическими противниками Советской власти! 8-|
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Ну вообще-то под монастырями действительно всегда много ходов, т.к. это и крепость, и традиция там мощи складывать и потенциально на случай опасности кладовые тайные...
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Ага20 августа 2018, 13:24
Город жулья даже остановку из сворованых рельсов сварили
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