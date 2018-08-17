В Казани незаконно производили медицинские изделия

В Казани закрыли незаконное производство медицинских изделий, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Обвинительное заключение в отношении 59-летнего учредителя и генерального директора ООО «НПО «Агри» г. Казань» утвердила прокуратура.

- Установлено, что с января 2015 года по январь 2018 года фигурант дела изготовил 5333 незарегистрированных медицинских изделия – «полосок алмазных «Агри», на общую сумму свыше 554 тыс. рублей, из которых реализовал 3819 изделий на сумму свыше 486 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре РТ.

Свою вину мужчина признал лишь частично. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 235.1 УК РФ (производство медицинских изделий без лицензии в крупном размере) и по ст. 238.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.