В Альметьевске возбудили дело на чиновника, его подозревают в получении взятки

В Альметьевске отдел следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела муниципального контроля палаты земельных и имущественных отношений (ПЗИО) Марата Абдуллина. Его подозревают в получении взятки в крупном размере, пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что уголовное дело на Абдуллина было возбуждено 16 августа. По данным следствия, в мае этого года к заместителю Абдуллина — Деманову — обратился юрист с просьбой оформить земельный участок.

- Деманов согласился помочь и попросил за это 300 тыс рублей. 100 тыс рублей необходимо было отдать сразу, а 200 тыс — после постановки участка на учет, - считает следствие.

Отмечается, что деньги Абдуллин якобы получил в своем кабинете и незаконно изготовил заявление о государственном кадастровом учете участка.