В России собираются запретить усыновлять больше трех детей

Министерство просвещения РФ подготовило законопроект, который ограничивает допустимое число детей в приемных семьях до трех.

Нововведение может вступить в силу в 2020 году. Единственное исключение будет сделано для братьев и сестер, а также детей, которые раньше находились под опекой одного лица и воспитывались вместе. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на документ Министерства просвещения.

Ужесточение правил усыновления было анонсировано в середине августа министром просвещения Ольгой Васильевой, которая объявила о возможном сокращении числа детей в приемных семьях и ужесточении требований к будущим родителям.

В настоящий момент в России действует постановление правительства РФ, в котором говорится о том, что число детей в приемных семьях «не превышает, как правило, восьми человек».

Напомним, ранее в Татарстане убили приемную девочку, ее опекун - 39-летний Роман Григорьев нанес девочке множественные удары ногами по различным частям тела. При этом причиной смерти стала черепно-мозговая травма.