В Татарстане сотрудник «Почты России» сдался полиции, украв больше, чем планировал

В Зеленодольском районе Татарстана осудили 35-летнего сотрудника "Почты России", который украл 1,5 млн рублей, потом пересчитал их и сдался полиции, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, в начале мая в полицию поступило сообщение, что у одной из организаций города пропал страховой мешок. Позже выяснилось, что к краже причастен сотрудник фирмы.

Выяснилось, что при перевозке груза сотрудник почты украл деньги клиентов, потом спрятал деньги в туалете одного из почтовых отделений, а на следующий день зарыл мешок в лесу. Однако при пересчете денег он увидел, что сумма заметно больше той, которую он изначально собирался украсть, после чего обратился в полицию.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.