В Челнах мертвый мужчина на дереве напугал отдыхающих в парке

В Набережных Челнах мертвый мужчина на дереве напугал отдыхающих в парке «Гренада». Тело челнинца обнаружили накануне вечером прохожие, которые тут же вызвали полицию и скорую помощь.

Как рассказали в УВД города, в кармане 47-летнего местного жителя была обнаружена предсмертная записка, в которой он написал, что находился в тяжелом материальном положении и попросил никого не винить в его смерти, передает портал progorodchelny.ru.

Напомним, ранее в Челнах в поселке ЗЯБ в подсобном помещении детского сада было обнаружено тело 69-летнего мужчины. Тело обнаружили 15 августа около 11 часов.

Мужчину обнаружила заместитель заведующего детсада. Она сразу об этом сообщила в полицию. По предварительным данным, мужчина пролежал в подсобном помещении около трех часов. Причина смерти станет известна только после вскрытия.