Казань сегодня: обворовали хоккеиста, расширение парковок и бомбардировщик

В Казани обворовали квартиру экс-хоккеиста «Ак Барса»: под подозрением - его бывшая

В Казани на улице Касаткина неизвестные обворовали квартиру экс-хоккеиста "Ак Барса" Григория Панина, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- В начале июня неизвестные проникли в квартиру хоккеиста, откуда похитили ювелирные изделия на сумму почти 2,5 млн рублей. На днях после проведенной проверки было возбуждено дело по статье "Кража", - сообщили ProKazan.ru.

В Казани «кэтмены» борются за жизнь кошек, которых замуровывают в подвалах

16 августа отмечается международный день защиты городских бездомных животных. Сегодня ProKazan.ru рассказывает о казанцах, которые спасают кошек, которых коммунальщики замуровывают в подвалах жилых домов.

В Казани представили первый обновленный стратегический бомбардировщик

Сегодня в Казани на местном авиационном заводе имени Горбунова презентовали модернизированный ракетоносец-бомбардировщик "Ту-22М3М", в церемонии принимал участие президент РТ Рустам Минниханов.

В Казани закрыли шашлычную, на которую жаловались жители

В Казани закрыли шашлычную на улице Чистопольская, 19, на которую жаловались жители близлежащих домов, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.

В ходе проверки было обнаружено, что кафе размещено в отдельно стоящем одноэтажном здании, в производственном помещении которого производится жарка шашлыков на мангале с использованием древесного угля.

В Казани вновь расширяют зону платных парковок

В Казани в очередной раз увеличилась зона платной парковки автомобилей - с 2174 до 3283 на 37 участках. Об этом говорится в постановлении исполкома города.