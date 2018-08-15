Как в Татарстане ищут пропавших и почему из благополучных семей сбегают дети

В полиции рассказали о поиске пропавших людей

Сегодня, 16 августа в в полиции отчитались о работе розыску пропавших без вести людей. О том, как и почему пропадают дети рассказали сотрудники полиции и координаторы волонтерских организаций.

В среднем, каждый день в дежурные части поступают 5-7 обращений об исчезновении людей. В 92% случаях местонахождение пропавшего устанавливается в течение 10 суток.

- Очень часто в соцсетях появляются информации что пропал ребёнок, - говорит заместитель начальника отдела координации деятельности ОВД по розыску улиц УМВД по РТ Альберт Юсупов. - Начинаем разбираться, оказывается вообще не наш регион или даже страна СНГ, и пять лет назад. Просьба, не всю информацию нужно воспринимать буквально, особенно связанные с розыском детей.

За 2018 год поступило 2066 обращений о розыске пропавших. 1903 человека были найдены в течение 10 суток. 163 человека до сих пор разыскиваются. А с 2008 года без вести пропавшими в Татарстане числятся 595 человек.

Каждое девятое обращение о розыске связано с пропажей ребёнка. В 2018 году 125 детей сбежали из дома, ещё 57 - из школы, детского сада или детского дома. Причём, судя по статистике, пропадают чаще девочки. Обычно их находят в течение суток у друзей, у лишенных прав родителей (если сбежали из приюта), либо они сами возвращаются домой. Тем не менее, 7 детей так и остаются пропавшими без вести.

- Один несовершеннолетний убегал уже 16 раз. Какие меры только не предпринимали, и с ним беседовали, и с родителями. Но склонения к уходу из дома, и все тест. Долго не бегает, 2-3 дня и возвращается сам, - рассказал Юсупов.

Причём, убегают, в основном, дети из благополучных семей. Как пояснила старший инспектор по особым поручениям Евгения Боброва, есть примеры, когда дети уходят назло, когда не добиваются чего-либо от родителей. Среди подростков много случаев ухода из дома из-за любви, как неразделенной, так и взаимной, когда девушка-подросткок уходит с молодым человеком. Есть примеры, что дети не смогли оправдать ожидания родителей, поэтому решили уйти из дома. Иногда причина заключается в отставании в психическом развитии, в склонности к бродяжничеству. Таких детей состоит на учёте около 100 человек.

За 10 лет в ОВД поступило 6156 обращений о розыске детей. За это время 20 из них стали жертвами несчастных случаев - их находили утонувшими или упавшими с высоты. Ещё трое стали жертвами преступлений и были. Сейчас в числе неразысканных числятся 17 детей, по 11-ти исчезновениям возбуждены уголовные дела по статье "Убийство". Один подростов из Юдино числится без вести пропавшим с 2010 года, полицейские считают, что он стал жертвой несчастного случая, однако ни живым, ни мертвым он до сих пор не найден.



Фото: Добровольческий Поисково-Спасательный Отряд "Лиза Алерт"

Полиция разыскивает людей вместе с волонтерскими организациями. Так в 2018 году волонтеры принимали участие в поисках 28 детей, 12 из которых нашли именно они. Однако существует проблема, что люди охотно откликаются на пропажу ребёнка, однако когда пропадает пожилой человек, людей не хватает. А ведь дело может идти даже не на часы, а на минуты, если пропажа связана, например, с инсультом или с тем, что человек забыл принять лекарство.

- Если на пропажу детей люди реагируют, то найти волонтеров на на поиск пожилых людей действительно сложно, - добавила координатор движения "Лиза Аллерт" Айгузель Хайриева. - Хочется донести, что этим людям тоже нужна помощь. Мы обучаем добровольцев, новичок всегда идёт с более опытным добровольцев. Любая помощь нужна и важна, необязательно даже выходить из дома, иногда нужно распространение в соцсетях. Мы с вами тоже когда-нибудь станем пожилыми людьми, и неизвестно, какая будет наша с вами старость. Поэтому я призываю всех не быть равнодушными.