В Татарстане выявили нарушения противопожарной безопасности в 900 ТЦ

В Татарстане подвели итоги проверки торговых центров, которые провели в рамках поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, после трагедии в Кемерове. Так, было выявлено 915 объектов с нарушением требований противопожарной безопасности. Об этом рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

- Было проведено 1369 проверок, из них 828 совместно с прокуратурой. В ходе проверок было выявлено 915 объектов с нарушением требований пожарной безопасности, - отметил Сергеев.

Отметим, что пожары в торговых центрах продолжались и после трагического события в Кемерове. Напомним, 7 августа в Набережных Челнах загорелась кровля в ходе кровельных работ в ТЦ «Алтын Ай». 5 июня произошел пожар в казанском ТЦ «Порт», а 29 марта по причине замыкания произошло возгорание в торговом центре «Сити Мол» в Нижнекамске.