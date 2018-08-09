В Татарстане за лесами начнут следить из космоса

В Татарстане в следующем году начнут следить за лесами из космоса, об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

- При помощи снимков из космоса программа будет распознавать изменения в лесном фонде, таких как выявление вырубок, ветровалов, буреломов, усыхания древесной растительности под воздействием болезней и вредителей, гидрологических и климатических изменений, выявления свалок, карьеров, застройки на землях лесного фонда и лесных пожаров, - сообщили в ведомстве.

Вероятный срок начала программы - весна 2019 года.

Данная программа облегчит работу лесничих и сотрудникво министерства.