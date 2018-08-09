Казанцам предлагают купить квартиру в ипотеку на 20 лет и платежом по 700 тысяч в месяц

В Казани самую дорогую квартиру на вторичном рынке предлагают за 119 млн рублей, как говорится на сайте объявлений, в случае, если вы захотите взять эту квартиру в ипотеку, придется 20 лет платить по 695 тыс рублей в месяц, при этом также заплатив первоначальный взнос в 41 млн рублей. Об этом сообщили в агентстве ЦИАН.

- В этом году в продажу поступил новый лот, повысивший максимальную планку для вторичного рынка региона более чем в 2,5 раза. За 119 млн рублей в столице Татарстана предлагается двухуровневый пентхаус площадью 320 кв. м рядом с набережной Казанки и Казанским кремлем, - сообщили аналитики.

В квартире есть два уровня - на первом имеется большая кухня студия, холл, санузел, спальня, кабинет, на втором 2 спальни, холл, 2 санузла, техническая комната с индивидуальным отоплением, ранее в ней никто не проживал.

Из-за этой квартиры Казань попал в топ-10 городов России по стоимости квартир на вторичном рынке. В 2017 году она занимала 13 место в рейтинге. На первом месте рейтинга Москва, на втором - Санкт-Петербург.