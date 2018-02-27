Под Казанью возбудили уголовное дело после засыпки озера

В Лаишевском районе Татарстана Следственный комитет возбудил уголовное дело после засыпки озера Безымянное, сообщили сегодня в ведомстве.

- С 2013 года по настоящее время, неустановленные лица в ходе проведения земляных работ изменили природный ландшафт участков и засыпали водный объект – "Безымянное озеро" на территории села Кзыл-Иль Егорьевского сельского поселения, - рассказали следователи.

Это озеро было частью дренажной системы, защищавшей село от разлива реки Меша.

По данному факту было возбуждено дело по статье "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", ведется следствие.