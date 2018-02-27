Экс-чиновник из Казани купил бронированный Mercedes-Benz экс-главы «Татфондбанка»

Экс-чиновник из Казани Артем Шеваловский купил бронированный 26-летний синий Mercedes-Benz S500, ранее принадлежащий экс-главе "Татфондбанка" Роберту Мусину. О результатах торгов сообщается на сайте торгов, подробности передает "Бизнес Online".

Торги состоялись накануне, автомобиль был продан 2,9 млн рублей. Начальная цена иномарки начиналась от 2 млн 792 тысяч рублей. Отмечается, что у Mercedes было только 12 тыс км пробега.

- Купил для себя, - рассказал Артем Шеваловский.

Перед уходов из госорганов он работал ведущим специалистом-экспертом отдела анализа и обеспечения централизованных закупок госкомитета РТ по закупкам, в 2013 году его годовой доход составил 118,7 тыс. рублей, его супруги - 73,9 тыс. рублей в год.