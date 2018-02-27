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Экс-чиновник из Казани купил бронированный Mercedes-Benz экс-главы «Татфондбанка»

Экс-чиновник из Казани купил бронированный Mercedes-Benz экс-главы "Татфондбанка"
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Фото: Wikimedia.org

Экс-чиновник из Казани Артем Шеваловский купил бронированный 26-летний синий Mercedes-Benz S500, ранее принадлежащий экс-главе "Татфондбанка" Роберту Мусину. О результатах торгов сообщается на сайте торгов, подробности передает "Бизнес Online".

Торги состоялись накануне, автомобиль был продан  2,9 млн рублей. Начальная цена иномарки начиналась от 2 млн 792 тысяч рублей. Отмечается, что у Mercedes было только 12 тыс км пробега.

- Купил для себя, - рассказал Артем Шеваловский.

Перед уходов из госорганов он работал ведущим специалистом-экспертом отдела анализа и обеспечения централизованных закупок госкомитета РТ по закупкам, в 2013 году его годовой доход составил 118,7 тыс. рублей, его супруги -  73,9 тыс. рублей в год.

 

N. Vildanov, 09.08.2018, 11:19
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин09 августа 2018, 11:34
Фото не то! Там речь про мерс из 90х!!!!
0
5
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Денис09 августа 2018, 11:35
ссыкотно стало за свою поганую душонку?
2
7
Согласны с автором?
Горожанин09 августа 2018, 11:57
вот они кровные деньги вкладчиков. арестовать чиновника
0
2
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Стас09 августа 2018, 12:02
Пригоняй! Проверю твою броню. Только сам внутри машины будь.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин09 августа 2018, 12:07
Да, расплодились в Татарстане люди ЭКС
0
2
Согласны с автором?
Горожанин09 августа 2018, 12:29
В ответ на комментарий пользователя
Пригоняй! Проверю твою броню. Только сам внутри машины будь.
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гранату в салон закинуть ))
0
0
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Горожанин09 августа 2018, 12:30
чинуше сыкотно?
0
0
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