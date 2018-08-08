Рэпер L'One стал послом Всемирного рабочего чемпионата в Казани

Рэпер L'One стал послом международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, ему передали соответствующие дипломатические полномочия на торжественной церемонии открытия VI национального чемпионата "Молодые профессионалы" в Южно-Сахалинске.

- Ребята, я хочу поздравить вас, это ваш праздник. Для меня огромная честь быть послом WorldSkills в Казани. Это большая ответственность и я сделаю все возможное и невозможное, чтобы все гости, которые приехали в нашу страну, узнали о том, что мы гостеприимные, уверенные и крутые молодые профессионалы, которые достойно представляют нашу страну, - заявил рэпер.

Напомним, чемпионат WorldSkills пройдет в 2019 году, главной целью движения является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Чемпионаты позволяют также и преподавателям ознакомиться с новыми стандартами международного уровня и повлиять на модернизацию системы образования.

Конкурсанты чемпионата - специалисты, лучшие из лучших. Они заранее отбираются странами-участницами. То, какое место конкурсант займет на всемирном чемпионате, говорит не только об его личных профессиональных качествах, но и об уровне качества услуг в стране, которую он представляет.