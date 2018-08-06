Известный архитектор о том, нужен ли Казани музей «Адмиралтейская верфь» за полмиллиарда?

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с Сергеем Саначиным и узнал, куда лучше вложить эти деньги

На берегу старого русла Казанки собираются построить музей «Адмиралтейская верфь». Он станет новой достопримечательностью Адмиралтейской слободы, которая в этом году отмечает свое 300-летие. Эскизный проект уже готов, осталось найти 461 миллион на строительство.

Пока республиканские власти ищут деньги, корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с известным казанским архитекторов и краеведом Сергеем Саначиным. Мы поинтересовались его экспертным мнением о проекте музея.

- Главное не в том: красивое ли здание в проекте или нет, а в принципе – где делать музей, - считает Сергей Саначин. - Когда сохраняется подлинное историческое здание (Казанская Адмиралтейская контора), то при выборе, где делать музей, первенство, безусловно за подлинником.

Два морских музея на Казань

В начале июня президент Татарстана рассказал о проекте благоустройства здания адмиралтейства на Карла Маркса, 17 и прилегающей территории для создания там Морского музея. А полутора годами ранее Рустаму Минниханову представили мастер-план обновленной Адмиралтейской слободы.

Помимо музея "Адмиралтейская верфь", здесь планируют построить высотные здания необычной формы, уникальные музеи и огромный парк, который будет опоясывать комплекс Зилантового монастыря.

- Возникает не архитектурный, а самый принципиальный и главный вопрос: а что в этом гиганте планируется экспонировать? - интересуется Саначин. - Сколько сохранилось каких-либо подлинников? Нет их. Может чем-то поделится Военно-Морской музей в Санкт-Петербурге? Во-первых, не поделится, а, во-вторых, и там нет ничего казанского.

Вот и выходит, что громадный новый объект будет с совершенно новыми поделками наших и не наших художников и умельцев. В Военно-морском музее в Санкт-Петербурге тоже есть множество новодельных моделей. Но они сделаны или по чертежам, или по другим историческим документам и фотографиям.

- По моим сведениям мы располагаем не более трех документов по строившимся или бывшим здесь судам, - говорит Сергей Саначин. - По ним можно что-то воссоздавать, но этого очень мало. Значит, будут фантазии и скучная статистика. Я не за это.

По словам архитектора, лучше обратить внимание на скромный музей подлинной Адмиралтейской конторы, где можно по историческим чертежам восстановить функциональное назначение помещений, украсив их известными мотивами украшения интерьеров 18 века, и населить их служащими этой конторы - как это делается в действительно познавательных и интересных музеях мира.

Адмиралтейская верфь

Тем временем, под музей «Адмиралтейская верфь» выделили участок на берегу старого русла Казанки в районе улиц Боевой и Клары Цеткин. Часть средств выделит местный бюджет, часть возмут из федерального.

Архитекторы предложили классическое здание адмиралтейства со шпилем, по бокам которого разместятся застекленные павильоны с макетами кораблей внутри. Высота шпиля - 38,4 метра, вокруг купола предусмотрена смотровая площадка на высоте 11,4 метра.

Сроки строительства неизвестны

Когда в начале 2017 года мы говорили с автором архитектурной концепции Адмиралтейской слободы, он озвучил примерные сроки благоустройства.

- На мой взгляд, если говорить о сроках строительства, то оно может занять десять и даже более лет, - рассказал тогда Сергей Чобан.

Музей "Адмиралтейская верфь" хотели построить к 300-летию слободы, которое отмечается в 2018 году. Не успели. Мы поинтересовались в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, когда начнется строительство музея и когда оно будет завершено.

- Сроки реализации музейного комплекса будут определены после решения вопроса финансирования, - ответили порталу ProKazan.ru в пресс-службе ведомства.