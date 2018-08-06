Под Казанью запустили первый автомат по выдаче сим-карт

В Иннополисе в технопарке имени Попова начал рабоать первый терминал для быстрой выдачи сим-карт, об этом сообщили в пресс-службе Министерства информатизации и связи РТ.

В терминале имеются сервисы для обработки персональных и биометрических данных, а также специальный программный комплекс, защищающий персональные данные от внешних и внутренних сетевых атак.

Для получения сим-карты необходимо через терминал отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность данных и сфотографироваться, при этом терминал самостоятельно сравнит фото пользователя со снимком в паспорте.

Всего на получение сим-карты уйдет несколько минут, пользователю должно быть боьше 18 лет.