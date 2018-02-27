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Мусорки и отшибы городов: где жителям РТ разрешают проводить митинги и высказывать мнение

Мусорки и отшибы городов: где жителям РТ разрешают проводить митинги и высказывать мнение
16+
Фото: из архива ProKazan
Портал ProKazan.ru рассказывает о 5 митингах в Татарстане, которые по каким-то причинам проходят не в самых людных местах

7 августа в Осиново пройдет очередной митинг против строительства мусоросжигательного завода. На этот раз согласованное место - это футбольное поле. Мы решили вспомнить, куда в Татарстане любят отправить тех, кто устраивает неудобные акции протеста.

Митинг - это массовое присутствие граждан в определенном месте под открытым небом, для публичного обсуждения и выражения своего отношения к действиям лиц и организаций, событиям общественно-политической жизни и для решения вопросов, затрагивающих их интересы. Исторически это способ сказать властям открыто о своих недовольствах, достучаться до властей. 

Казань: митинг против абонентской платы в детсадах на площадке перед мусоросотрировочной станцией

Митинг за отмену «абонентской платы» в детских садах власти Казани согласовали возле мусоросортировочной станции на улице Васильченко. Изначально акция протеста была согласована в сквере Тинчурина, однако за день до митинга стало известно, что ранее согласованная площадка «занята». Коммунисты возмутились, но согласились. 

Казань: Юдино и Дербышки как новые центры политической жизни

Политические акции протеста в Казани предпочитают проводить на периферии. Например, митинги, организованные командой Алексея Навального, согласуются либо в Дербышках, либо в Юдино.

Так, например, 5 мая прошел митинг «Он нам не царь» в Дербышках, а год назад в Юдино люди выражали протест против коррупции во власти. При этом те, кто все-таки решил приехать позже, возмущались тем, что даже те немногочисленные автобусы, которые хотя в те микрорайоны, в назначенный день по неизвестным причинам ездили крайне нерегулярно. Возможно, это всего лишь совпадение.

Набережные Челны: митинг против коррупции и 13 занятых площадок

Сторонникам Алексея Навального в мае прошлого года пришлось пободаться за право проведения акции. Так, в день проведения митинга 13 площадок в городе был заняты флешмобами в защиту экологии. Организатором акций оказалась сотрудник исполкома местного отделения «Единой России». Более того, места для этих флешмобов были заняты на протяжении 21 дня (!!!) - с 7:00 до 22:00. 

В итоге челнинцам пришлось согласиться на площадку в парке возле развлекательного комплекса. При этом из-за листвы деревьев и холма, который отделяет парк от трамвайных путей, митинга не было видно ни с одной из сторон.

Альметьевск: аварийщики на городском майдане

В Альметьевске принудительные выселенцы из домов, признанных аварийными, этим летом выражали свое недовольство на городском майдане. Но это только звучит внушительно. На самом деле майдан расположен на периферии города, на этом месте проводят Сабантуй. Организаторы пикета рекомендуют добираться до места на такси. Увидят ли власти митингующих на этом месте? 

 

Ольга Плешкова, 06.08.2018, 14:27
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин06 августа 2018, 14:40
Так митинги проводят там, где они не будут мешать остальным людям.
Вот если бы что-то важное провели, то тогда еще понятно.
5
3
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Горожанин06 августа 2018, 14:54
Мне попадалась статья с опросом общественного мнения. Там 43% молодых людей изъявили желание уехать за границу. Может они усиленно учат язык и осваивают нужные профессии, им некогда мотаться по митингам?
4
2
Согласны с автором?
Горожанин06 августа 2018, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Так митинги проводят там, где они не будут мешать остальным людям.
Вот если бы что-то важное провели, то тогда еще понятно.
Развернуть
Каким остальным? Остальные все по домам сидят.
https://
0
0
Согласны с автором?
Горожанин06 августа 2018, 15:08
В ответ на комментарий пользователя
Мне попадалась статья с опросом общественного мнения. Там 43% молодых людей изъявили желание уехать за границу. Может они усиленно учат язык и осваивают нужные профессии, им некогда мотаться по митингам?
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Ага, щаз, учат! В комментах они ноют
0
3
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Горожанин06 августа 2018, 15:48
Этим отбросам и место на помойках, все правильно.
3
1
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Горожанин06 августа 2018, 15:59
Слуги народа : что хочу,то и ворочу.
1
0
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Горожанин06 августа 2018, 16:00
Неправильные решения власти города
0
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