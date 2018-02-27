Владимир Соловьев про смерть мальчика из Татарстана на Юге: «Что у властей Сочи в голове?»

Популярный телеведущий Владимир Соловьев резко отреагировал на сообщение об утонувшем в ливневой канаве в Сочи мальчике из Нижнекамска, об этом он написал в Twitter.
- А ребёнок погиб. Что у властей Сочи в голове ? Про совесть даже не спрашиваю, - написал он комментарий под сообщением мэрии города об отсутствии их вины в гибели ребенка.
А ребёнок погиб. Что у властей Сочи в голове ? Про совесть даже не спрашиваю. https://t.co/0g9G3ltMpc— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 6 августа 2018 г.
Напомним, ранее власти города заявили, что открытые траншеи, в одну из которых упал мальчик, согласно изысканиям инженеров, принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом.
В конце прошлой недели мальчик после ливня выбежал на улицу с траншеями, где не было тротуара, в результате он упал в одну из них. Сильным потоком его вымыло в Черное море, ребенок скончался.