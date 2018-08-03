В страшной аварии под Казанью погибли 2 человека, еще двое доставлены в больницу

Трагедия произошла на 108 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

Сегодня рано утром вблизи села Айша Зеленодольского района произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей: BMW, Hyundai и Lada Granta. Удар был настолько сильный, что машины превратились в груду металла.

В результате аварии погибли 29-летний водитель BMW и 61-летний мужчина, который был за рулем «Лады». 35-летний водитель Hyundai и 31-летняя пассажирка корейской легковушки получили различные травмы и, на каретах скорой помощи, были доставлены в Зеленодольскую ЦРБ, - сообщили в пресс-службе МЧС РТ «Татар-информ».

- Папа видел, как мимо него пролетела чёрная машина на бешеной скорости. Через несколько минут хлопок и клубы дыма. И картошка по всей трассе. Видимо, нагруженный ехал и догнал второго. Не в полосе дело, а в скорости, - написала в комментариях в зеленодольской группе во «Вконтакте» Юлия Светушкова.

Другой пользователь утверждает, что водитель BMW был пьян: ночью у него родился сын, он праздновал это событие, после чего сел за руль.