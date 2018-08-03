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В Международном аэропорту Казани открыто регулярное сообщение с Махачкалой

В Международном аэропорту Казани открыто регулярное сообщение с Махачкалой
16+
Перелет займет два с половиной часа

Накануне авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла новый рейс по маршруту Казань-Махачкала. 

Полеты будут выполняться дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям. По пятницам вылет из Казани— в 16:00, прибытие в Махачкалу — в 18:30. Обратный вылет — в 19:30, прилет в столицу Татарстана — в 22:00. В воскресенье вылет из Казани в 23:40, прибытие в Махачкалу — в 02:10. Обратный вылет уже в понедельник в 03:05, прилет в столицу Татарстана — в 05:25, сообщает пресс-служба минтранса РТ.

Перелет займет два с половиной часа, стоимость билета - 5 730 рублей.

Нияз Гатауллин, 04.08.2018, 09:21
Тэги: Аэропорт Казань
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Комментарии

Горожанин04 августа 2018, 09:37
И зачем нам этот махач калом?
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Горожанин04 августа 2018, 09:41
Махач кала
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Горожанин04 августа 2018, 09:47
Ну почему так? Уровень жизни и уровень зарплат в МСК выше чем в Казани! Расстояние от МСК до Махачкалы примерно одинаковое с Казанью, продолжительность полета примерно такая же, но цена на полторы тысячи дороже? Причем это касается любого направления! ФАС где вы? Что за дискриминация?!!
0
4
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Горожанин04 августа 2018, 10:18
В ответ на комментарий пользователя
Ну почему так? Уровень жизни и уровень зарплат в МСК выше чем в Казани! Расстояние от МСК до Махачкалы примерно одинаковое с Казанью, продолжительность полета примерно такая же, но цена на полторы тысячи дороже? Причем это касается любого направления! ФАС где вы? Что за дискриминация?!!
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цена на авиаперелеты порой не поддаются никакому объяснению
0
3
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Горожанин04 августа 2018, 10:19
Да наши бывшие чинуши пролоббировали, которые там теперь работают - на выходные домой хотят летать
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Горожанин04 августа 2018, 10:32
Цены вполне объяснимы - русская безграничная жадность.
3
0
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Горожанин04 августа 2018, 11:00
В ответ на комментарий пользователя
Цены вполне объяснимы - русская безграничная жадность.
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Не. Чисто русские люди-это добрые, открытые, честные простофили, которых рады все обманывать. Не зря же говорят: русский Иван-дурак, за что мне очень обидно когда слышу такое. А эти нувориши еврейских кровей как минимум!!!НЕ живут спокойно, если кого-то не обманут.
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