В Международном аэропорту Казани открыто регулярное сообщение с Махачкалой

Перелет займет два с половиной часа

Накануне авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла новый рейс по маршруту Казань-Махачкала.

Полеты будут выполняться дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям. По пятницам вылет из Казани— в 16:00, прибытие в Махачкалу — в 18:30. Обратный вылет — в 19:30, прилет в столицу Татарстана — в 22:00. В воскресенье вылет из Казани в 23:40, прибытие в Махачкалу — в 02:10. Обратный вылет уже в понедельник в 03:05, прилет в столицу Татарстана — в 05:25, сообщает пресс-служба минтранса РТ.

Перелет займет два с половиной часа, стоимость билета - 5 730 рублей.