МЧС предупреждает: в Татарстане ожидаются дожди с грозой и градом

В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Так, с 21 часа 3 августа до 18 часов 4 августа в республике ожидаются дожди с грозой и градом. Ветер западный умеренный.

Завтра, 4 августа, в Казани ожидается переменная облачность. Ветер западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 25-27 градусов тепла.