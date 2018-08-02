В Татарстане отмечавший день ВДВ мужчина утонул в водоеме

В Нижнекамске отмечавший день ВДВ мужчина утонул в искусственном водоеме, который расположен рядом с промышленными базами. Об этом сообщает портал progorodchelny.ru со ссылкой на НТР.

Сообщается, что погибший двое суток отмечал с приятелями праздник. В настоящее время выясняются все подробности происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Челнах во время купания на Каме 45-летний мужчина неожиданно пошел ко дну. Из воды пострадавшего вытащили очевидцы происшествия, которые и вызвали скорую помощь.