«Поиграем в Самаре, надеюсь, недолго». Жена экс-игрока «Рубина» испортила мужу переезд

Жена экс-игрока "Рубина" 27-летнего Максима Канунникова Екатерина испортила мужу переезд в самарские "Крылья Советов", написав, что "поиграем в Самаре, надеюсь, недолго". Об этом она написала в Instagram.

Канунников перешел в самарский клуб в конце июля, 31 июля он сыграл первый матч.

- Сегодня первый матч за новую команду. Казань, спасибо за 4 года. Теперь поиграем в Самаре, надеюсь, не долго, - написала девушка в Instagram перед матчем.

Публикация от Катерина Канунникова (@katerina_kanunnikova9) 31 Июл 2018 в 3:08 PDT

В комментариях болельщики самарского клуба обрушились на нее с критикой, якобы, она пренебрежительно отнеслась тем самым к их городу. Екатерина попыталась объяснить свою позицию.

- Я не оскорбляла ни ваш город, ни вашу команду, ни одного из вас! И удалять и корректировать что-то не вижу смысла! Хотите освистывать Максима– ваше право! Что у вас на уме, я даже представить не могу! Одно могу сказать, что в какой бы он команде не был, выкладывается он всегда на 200 процентов, как на играх, так и на тренировках, - отметила девушка.

Напомним, Максим Канунников начал свою карьеру в ФК "Уралец" из Нижнего Тагила. Позже он приехал на просмотр в "Зенит", где начиная с 2009 года начал выступать за молодежный состав. За основную команду петербургского клуба сыграл 32 матча и забил 2 гола.

В "Рубин" перешел в июле 2014 года. В составе казанцев 25-летний футболист провел в различных турнирах 91 матч и забил 19 голов.