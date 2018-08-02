Роспотребнадзор: в Татарстане в этом году пока никто не отравился арбузами или дынями

В Татарстане в 2018 году пока никто не отравился арбузами или дынями, об этом сообщили в Роспотребнадзоре по РТ. В ведомстве напомнили, как именно надо покупать бахчевые культуры, чтобы не наткнуться на "нитратные" арбузы.

Арбуз с нитратами:

- срез арбуза с нитратами – ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком и гладкий. Срез хорошего арбуза – неровный и с крупинками;



- желтые прожилки в мякоти – признак того, что арбуз с нитратами;



- немного мякоти арбуза можно опустить в воду. Если через 15 минут она приобретет розовый оттенок, арбуз с нитратами.

При этом дыни выбирают по тем же правилам, но есть небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. И самое главное — от дыни должен исходить аромат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Буинске пару лет назад трое детей в возрасте 1,5 до 5 лет отравились арбузом. Вероятно, они съели арбуз с высоким содержанием нитратов.