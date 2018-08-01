В Татарстане главы поселений встали на четвереньки, изображая лебедя, рака и щуку

В Нижнекамском районе в седьмой раз прошел фестиваль «Хозяйка села-2018». Как сообщается на официальном сайте НМР, в одном из конкурсов главы поселений встали на четвереньки и изображали героев басни Крылова — лебедя, рака и щуку.

Так, роли героев басни исполнили глава Красноключинского сельского поселения Ильдус Зайнутдинов, глава Старошешминского поселения Фидан Ахметов и глава Майскогорского поселения Сергей Шумилов.

Отмечается, что фестиваль получил почти 300 тыс рублей грантовой поддержки от президента РФ, передает progorodchelny.ru.