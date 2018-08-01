В Татарстане мужчина разбил голову о волнорезы

В Набережных Челнах 54-летний мужчина разбил голову о волнорезы. Как рассказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда №6 Денис Бессмертных, ЧП произошло вчера в 20.15, передает портал progorodchelny.ru.

- У мужчины была вся голова в крови. Спасатели передали его бригаде скорой помощи, - сказал Бессмертных.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Набережных Челнах утонул 52-летний мужчина на глазах у своей жены.